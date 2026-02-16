Traffico ferroviario fortemente perturbato tra Losanna e Renens

Un incendio di cavi alla stazione di Losanna, probabilmente causato da un oggetto pirotecnico, ha provocato una grave e prolungata perturbazione del traffico ferroviario con numerose deviazioni e cancellazioni.

Keystone-ATS

Il traffico ferroviario tra Losanna e Prilly-Malley (canton Vaud ) è fortemente perturbato da domenica sera alle 20:45. Il motivo è un incendio di diversi cavi alla stazione di Losanna. Secondo quanto riportato dalle Ferrovie federali svizzere FFS, i disagi dureranno almeno fino a martedì alle 04:00.

Secondo l’attuale stato delle indagini, i danni sono considerevoli dato che i cavi sono andati completamente distrutti. Numerosi dipendenti stanno lavorando alacremente alle riparazioni. I lavori sono molto complessi, per una durata dalle 6 alle 8 ore per cavo, ha dichiarato la portavoce delle FFS, Sabrina Schellenberg all’agenzia Keystone-ATS.

“Due treni all’ora e per direzione” tra Losanna e Renens (canton vaud) sono ora tornati in servizio. Dalle 7 del mattino sono inoltre operativi 30 bus sostitutivi.

Stando alle prime informazioni, un oggetto pirotecnico sarebbe stato lanciato da un treno di tifosi. La causa esatta è ancora in fase di accertamento. Domenica pomeriggio Losanna aveva ospitato il derby del Lemano di Super League tra i locali e il Servette, conclusosi sul risultato di 3:3.

Non è ancora possibile dire se le FFS presenteranno denuncia per l’incidente.

I viaggiatori devono avere pazienza

Nonostante i bus sostitutivi in servizio, per la giornata di lunedì è necessaria pazienza. Le FFS consigliano di posticipare i viaggi non strettamente necessari tra Losanna e Renens e, se possibile, lavorare da casa.

Anche per i passeggeri dalla e verso la Svizzera tedesca sono previste deviazioni: i treni tra Ginevra-Aeroporto, Ginevra o Morges (Vaud) e Berna e Basilea FFS circolano via Bienne (Berna). Anche i viaggiatori diretti a Olten (Soletta), Aarau, Zurigo (stazione centrale), Lucerna, Zofingen (Argovia) e Sursee (Lucerna) sono deviati via Bienne.

I collegamenti tra Zurigo, San Gallo o Olten e Losanna sono effettuati via Berna. I viaggiatori tra Bienne e Losanna circolano anch’essi via Berna.

Infine, per i viaggi tra Ginevra-Aeroporto, Ginevra o Morges e Friburgo è prevista una deviazione via Yverdon-les-Bains (Vaud). I passeggeri tra Neuchâtel e Losanna circolano via Friburgo.

