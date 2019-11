Diverse persone sono morte in un incidente mercoledì mattina sull'autostrada A3 a Effingen, in Argovia. Secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale, un'auto sportiva ha tamponato un'altra vettura, spingendola contro un camion. Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste uccise all'interno del veicolo rimasto schiacciato.

Diversi morti in un incidente sulla A3 27 novembre 2019 - 13:20 Diverse persone sono morte in un incidente mercoledì mattina sull'autostrada A3 a Effingen, in Argovia. Secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale, un'auto sportiva ha tamponato un'altra vettura, spingendola contro un camion. Non è ancora chiaro quante persone siano rimaste uccise all'interno del veicolo rimasto schiacciato. L'incidente è avvenuto in direzione di Zurigo, nelle vicinanze del portale nord del tunnel del Bözberg. Il portavoce della polizia Bernhard Graser ha precisato all'agenzia Keystone-ATS che nel tratto di autostrada teatro del violento tamponamento la corsia di sorpasso era bloccata per un cantiere temporaneo e la presenza di un veicolo della manutenzione. L'uomo alla guida dell'auto sportiva, sopraggiunto ad alta velocità, si è accorto all'ultimo momento della corsia chiusa e si è spostato sulla destra, dove si era intanto formata una coda, urtando in modo violento la vettura che era occupata da più persone. Il relitto della vettura schiacciata contro il camion, ha aggiunto il portavoce della polizia cantonale, è stato trasportato in un centro di manutenzione dell'autostrada benché ne debbano ancora essere estratti i corpi. L'uomo alla guida della vettura sportiva, uscito illeso dall'incidente, è stato arrestato.