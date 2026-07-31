Canicola: una giornata da record per la Svizzera

Caldo estremo e siccità da record hanno contraddistinto questo mese di luglio. Nella foto il Lago di Brenets, nel canton Neuchâtel. Keystone / Jean-Christophe Bott

La Svizzera ha vissuto giovedì una giornata eccezionale sul fronte del caldo, in particolare nella Svizzera tedesca. Luglio 2026 sta per diventare il mese di luglio più caldo dall'inizio delle rilevazioni nel 1864.

Condividi

3 minuti

Keystone-ATS

La canicola che sta colpendo la Svizzera da diversi giorni ha fatto registrare o eguagliare diversi record giovedì. A Basilea-Binningen, il termometro segnava 39,7 gradi intorno alle 14:00, eguagliando il record assoluto misurato a nord delle Alpi, stabilito il 7 luglio 2015 a Ginevra-Cointrin, secondo MeteoSvizzera.

Questo valore supera già i 39 gradi rilevati il 27 giugno scorso e rappresenta, per il momento, la temperatura più elevata dell’anno. Il record assoluto svizzero (a sud e a nord delle Alpi) resta comunque quello di 41,5 gradi registrati a Grono, nei Grigioni, l’11 agosto 2003.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Svizzera, istruzioni per l’uso Cinque effetti sorprendenti del caldo estremo in Svizzera (e non solo) Questo contenuto è stato pubblicato al Le temperature elevate comportano rischi per la salute e l’ambiente. Hanno però anche tutta una serie di effetti meno conosciuti, ma non per questo poco rilevanti. Di più Cinque effetti sorprendenti del caldo estremo in Svizzera (e non solo)

Anche la Svizzera francese non è stata da meno. Giovedì, nel primo pomeriggio, MeteoNews rilevava in particolare 36,4 gradi a Payerne (Vaud), 35,1 a Neuchâtel, 34,8 a Ginevra e 33,4 a Sion. Altrove, Berna-Belp ha raggiunto i 37 gradi.

Persino le zone di montagna hanno registrato temperature notevoli, con 13,8 gradi al Titlis (3’238 m) e 7,4 gradi allo Jungfraujoch (3’471 m).

Nel complesso, il mercurio è salito maggiormente nella Svizzera tedesca. A Zurigo-Fluntern (556 metri di altitudine) sono stati infatti misurati 36,9 gradi, un record assoluto per il mese di luglio, superiore anche al picco raggiunto il mese scorso.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Relazioni italo-svizzere Caldo e siccità, lago Maggiore giù di un metro in un mese Questo contenuto è stato pubblicato al Limitazioni alla navigazione e agricoltura in affanno in Piemonte e nel bacino del Po. Ma in Italia comincia a preoccupare anche il settore dell’idropotabile. Di più Caldo e siccità, lago Maggiore giù di un metro in un mese

Un mese eccezionale

Questa giornata fuori dal comune si inserisce in un mese di luglio anch’esso eccezionale. Secondo il bollettino climatico provvisorio pubblicato giovedì da MeteoSvizzera, luglio 2026 dovrebbe diventare il mese di luglio più caldo mai osservato in Svizzera dall’inizio delle misurazioni nel 1864. Al 29 luglio, la temperatura media nazionale superava di 3,2 gradi la norma del periodo di riferimento 1991-2020.

La classifica definitiva sarà stabilita solo all’inizio di agosto, una volta convalidati i dati dell’intero mese. Le previsioni lasciano ancora aperta la possibilità che luglio si collochi al secondo o al terzo posto, ma al momento occupa la prima posizione, davanti ai mesi di luglio del 2015 e del 2006.

Il caldo è stato accompagnato da un importante deficit di precipitazioni. In gran parte del Paese, le quantità di pioggia sono rimaste ampiamente inferiori alla norma e alcune regioni hanno ricevuto meno del 20% delle precipitazioni abituali per un mese di luglio.

Anche il soleggiamento è stato nettamente superiore alla media, superando localmente il 130% dei valori di riferimento.

Articoli più popolari