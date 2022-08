Campo scout, è stato un successo

Il campo federale si tiene solo ogni 14 anni © Keystone / Jean-christophe Bott

Chiuso dopo quasi due settimane il più grande campo scout federale mai organizzato: dallo scorso 23 luglio decine di migliaia di giovani provenienti da tutta la Svizzera si sono ritrovati nella valle di Goms in Vallese. Gli organizzatori, tirando le somme, si dicono pienamente soddisfatti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 agosto 2022 - 22:30

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

"Abbiamo un senso di realizzazione", ha dichiarato Colin Vollmer, portavoce del campo federale, aggiungendo di essere orgoglioso per quanto fatto. L'evento, in totale, ha accolto più di 30'000 giovani. "Abbiamo dimostrato che lo scoutismo svizzero non è antiquato, ma che è un grande movimento che si adatta al nostro tempo e contribuisce alla società", ha aggiunto.

Oltre alle numerose attività organizzate per i partecipanti, 20'000 persone sono giunte a Ulrichen per visitare le strutture o per salutare i bambini durante le due settimane di permanenza. Per quanto riguarda la stampa, più di 200 rappresentanti dei media sono stati accreditati per l'evento.

700'000 ore di volontariato

Parlando di numeri, emerge anche che in totale sono state prestate oltre 700'000 ore di volontariato, senza contare le ore spese dai circa 5'000 capi scout per la preparazione e l'organizzazione di questo campo negli ultimi cinque anni.

Nel complesso, circa 800 "unità" scout delle 22 associazioni cantonali hanno piantato le loro tende in una pianura di 120 ettari, l'equivalente di 170 campi da calcio. Sul posto è stata allestita anche una sorta di "struttura di emergenza" con pronto soccorso, polizia e vigili del fuoco messi a disposizione anche della popolazione locale. "In quindici giorni, ci sono state 4'000 visite al centro sanitario", ha osservato il portavoce, precisando che la maggior parte degli interventi riguardavano la rimozione di schegge e il trattamento di ferite.

Le tende sono state piantate in una pianura di 120 ettari, l'equivalente di 170 campi da calcio. © Keystone / Gabriel Monnet

Sul posto rimarranno ancora 800 volontari per sistemare la zona: "L'obiettivo è che il 15 agosto il campo sia vuoto e il terreno possa essere restituito ai proprietari", ha spiegato Vollmer.

Un campo scout ogni 14 anni

Con oltre 48'000 membri attivi, il Movimento scout è la più grande organizzazione giovanile della Svizzera. Il campo federale viene organizzato solo ogni 14 anni. Le due edizioni precedenti si sono svolte nella Valle della Linth nel 2008 e nella regione del Napf nel 1994.

Per questa edizione gli organizzatori - che disponevano di un budget di 25 milioni di franchi - hanno scelto il sito di un campo d'aviazione militare in disuso a Ulrichen, tra le località di Münster e Obergesteln, dove, per chi giunge in auto dal Ticino, arriva la strada del passo della Novena.



