Servizio del TG sul secondo sopralluogo della ASF a Roma in vista del soggiorno per Euro 2020

La Svizzera di base a Roma per Euro 2020 15 gennaio 2020 - 21:50 Il quartier generale della nazionale svizzera di calcio durante la fase finale di UEFA Euro 2020, ospitata da 12 Paesi in occasione del 60° anniversario dalla nascita del campionato europeo, sarà a Roma. Dalla capitale italiana, la squadra volerà due volte a Baku, Azerbaigian, dove giocherà la prima partita contro il Galles e la terza contro la Turchia. Ma il clou è in programma all'Olimpico: contro l'Italia, il 17 giugno. Martedì, intanto, una delegazione dell'Associazione svizzera di Football ASF ha effettuato un nuovo sopralluogo a Roma, nelle strutture che ospiteranno i giocatori della selezione elvetica. In particolare, i campi di allenamento del centro sportivo e sociale dell'AS Roma a Trigoria. La nazionale svizzera farà la spola con Baku: a 4000 chilometri di distanza e 3 ore di fuso orario. Da qui, la necessità di trovare un albergo ancora più vicino all'aeroporto. Quello prescelto è a 10 minuti da Fiumicino.