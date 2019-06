Va comunque rilevato che il nuovo testo non comporta sanzioni dirette per le società che non si adegueranno alla riforma: in caso di mancato rispetto della quota rosa l'azienda potrà limitarsi a fornire le motivazioni dell'inadempimento e a illustrare le misure che intende adottare per conformarsi alla legge.

I vertici delle società quotate in borsa si tingono di rosa in Svizzera. Il Consiglio degli Stati ha infatti aderito, con 27 voti contro 13, alla modifica delle norme delle società anonime avanzata nell'altra Camera, che prevede una soglia minima del 30% di rappresentanti femminili nei consigli di amministrazione delle imprese e del 20% negli organi direttivi delle stesse.

