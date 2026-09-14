Bus ribaltato in Engadina, la procura grigionese apre una procedura contro l’autista

Nell'incidente hanno perso la vita diverse persone. Keystone-SDA

L'autista del pullman olandese ribaltatosi in Engadina, causando cinque morti, è ora formalmente indagato dalla Procura dei Grigioni con l'accusa di omicidio colposo e lesioni plurime.

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Keystone-ATS

La Procura pubblica dei Grigioni ha aperto una procedura penale contro l’autista del pullman olandese ribaltatosi in Engadina provocando cinque morti e diversi feriti. L’uomo è sospettato di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.

Lo ha indicato lunedì la Procura dei Grigioni a Keystone-ATS, confermando una notizia in tal senso del portale online “20 Minuten”.

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Giovedì sera il pullman turistico olandese era diretto da Zernez verso Susch, quando, all’altezza della località Less, è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. Dei 45 cittadini olandesi a bordo, cinque sono morti e gli altri hanno riportato ferite da lievi a gravi. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente. La Procura non ha fornito informazioni sulle sue condizioni né sul suo attuale luogo di ricovero.

L’incidente ha suscitato grande commozione in Svizzera e nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi si sono recate in Engadina e hanno incontrato le persone coinvolte. Queste ultime sono ricoverate in ospedali di diversi cantoni e in Austria.

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