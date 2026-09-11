Bus turistico olandese fuori strada nei Grigioni: cinque morti e quaranta feriti

@Polizia cantonale grigionese

Cinque persone sono morte e quaranta sono rimaste ferite nel grave incidente che ha coinvolto giovedì pomeriggio un autobus turistico olandese nei Grigioni, tra Zernez e Susch, in Bassa Engadina.

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Riccardo Franciolli Mi occupo soprattutto delle relazioni italo-svizzere, che siano politiche, economiche o culturali, con un occhio di riguardo alle questioni transfrontaliere. Nato in Corea del Sud e cresciuto nei Grigioni dopo studi in filosofia tra Pavia, Ginevra e Parigi, in teologia a Lugano e infine in comunicazione a Milano, mi sono dedicato al giornalismo con una lunga parentesi nel mondo del cinema.

Lo riferisceCollegamento esterno la Polizia cantonale grigionese, che ha diffuso venerdì mattina i primi dati ufficiali sull’accaduto.

Secondo il comunicato, il pullman viaggiava da Zernez in direzione di Susch quando, attorno alle 16 e 45, è uscito di strada nella località di Less, in un tratto interessato da lavori, e si è ribaltato. La polizia parla di un incidente autonomo e non indica, per ora, ulteriori elementi sulla dinamica. Secondo il Blick, il pullman che si trovava in una colonna causata dai lavori, avrebbe urtato il guardrail, sfondato la barriera e attraversato la strada, per poi scivolare per un breve tratto lungo la scarpata e fermarsi su un fianco.

Sul mezzo si trovavano 45 persone adulte, secondo il conteggio della Polizia grigionese. Cinque sono morte, tre sono rimaste gravemente ferite, sette hanno riportato ferite di media gravità e trenta lesioni leggere. Tutti i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione da sette elicotteri di soccorso – della Rega, dell’Alpine Air Ambulance e di Heli Austria – e da tredici squadre di ambulanze. L’identificazione delle vittime è ancora in corso.

Sempre secondo il Blick il gruppo era partito lunedì dai Paesi Bassi per un viaggio organizzato di più giorni. Giovedì era prevista una tappa in Svizzera, con un’escursione legata al Bernina Express, prima di proseguire verso l’Austria.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato, oltre alla polizia, i vigili del fuoco di Zernez e Scuol, i soccorritori stradali, il Care Team Grischun, i samaritani, i servizi di medicina legale e le autorità cantonali. Il Comune di Zernez ha organizzato un punto di raccolta e assistenza per le persone coinvolte.

La Procura dei Grigioni e la Polizia cantonale stanno ora accertando le circostanze che hanno portato all’uscita di strada del pullman. La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di persone di cittadinanza italiana a bordo..

Reazioni svizzere

Nella notte e nelle prime ore di venerdì si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per le vittime dell’incidente.

Tra i primi a intervenire sulla piattaforma X è stato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che si è detto “profondamente scioccato” dalla tragedia, costata la vita a diverse persone e che ha provocato numerosi feriti. Il consigliere federale ha espresso la propria vicinanza alle vittime, ai loro familiari e a tutte le persone toccate dall’accaduto.

Contenuto esterno I am deeply shocked and dismayed by today’s tragic accident involving a Dutch coach in Graubünden. At this painful time, my thoughts are with the victims and their loved ones. I offer my sincere condolences to the families of those who lost their lives. I am very grateful for the efforts of the first responders. The relevant Swiss authorities will ensure that a comprehensive and thorough investigation is carried out to establish all the circumstances surrounding this accident. — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 10, 2026 Collegamento esterno

Anche il Governo dei Grigioni ha manifestato venerdì la propria solidarietà alle persone coinvolte nel grave incidente. Nel pomeriggio sempre di venerdì, nell’ambito di un incontro a Soglio (Val Bregaglia) con il consigliere federale Ignazio Cassis, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

In una notaCollegamento esterno, l’Esecutivo cantonale si è detto profondamente colpito dalla tragedia, esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti, ai quali ha augurato una pronta guarigione. Ha inoltre ringraziato i soccorritori e tutte le persone intervenute nelle operazioni di soccorso.

Reazioni dai Paesi Bassi

Anche nei Paesi Bassi l’incidente ha suscitato forte emozione. L’ambasciatrice olandese in Svizzera si è recata venerdì sul luogo della tragedia per seguire da vicino la situazione e coordinare l’assistenza ai cittadini coinvolti.

Da parte sua, come scrive il quotidiano olandese De TelegraafCollegamento esterno, il ministro degli Esteri Tom Berendsen ha assicurato che l’ambasciata è in contatto con le autorità svizzere, i feriti e i familiari delle vittime. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal primo ministro Rob Jetten: “Un terribile incidente in Svizzera, i miei pensieri sono rivolti a tutte le persone coinvolte”.

Anche la coppia reale ha espresso le sue condoglianze alle persone colpite dall’incidente del pullman olandese. Re Willem-Alexander e la regina Máxima si sono detti “sconvolti” dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram.

“I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite dall’incidente dell’autobus in Svizzera e alle loro famiglie nei Paesi Bassi”, hanno dichiarato. Inoltre, i monarchi hanno manifestato la loro vicinanza a tutti coloro che temevano per la sorte dei propri cari, si legge ancora nel messaggio di cordoglio.



I più gravi incidenti di pullman degli ultimi decenni in Svizzera 13 marzo 2012: Un pullman belga che trasportava due classi provenienti dalle città fiamminghe di Lommel e Heverlee ha urtato una parete di una galleria dell’autostrada A9 a Sierre, causando 28 morti, tra cui 22 bambini, belgi e olandesi. Le vittime stavano tornando da una vacanza sulla neve nella Val d’Anniviers (Canton Vallese) e si apprestavano a rientrare in Belgio. Altre 24 persone erano rimaste ferite, tre delle quali in modo grave. 16 settembre 2006: Un incidente tra un pullman e due automobili nella galleria della Viamala (Canton Grigioni), sulla A13 tra Thusis e Andeer, è costato la vita a nove persone. Il torpedone trasportava 23 membri della squadra del club di hockey su ghiaccio dei GDT Bellinzona, che si recavano a una partita a Uzwil. In quell’occasione, morirono anche due accompagnatori della squadra e ventuno persone riuscirono a salvarsi, nonostante non ci fosse un tunnel di fuga. 17 aprile 2005: Un incidente di pullman ha causato 12 morti e 15 feriti, sul Gran San Bernardo nei pressi di Orsières (Canton Vallese). Il torpedone turistico è uscito di strada, si è ribaltato più volte prima di precipitare per 200 metri in un burrone. Il mezzo trasportava 24 passeggeri, 2 autisti e un’accompagnatrice. Diversi passeggeri erano stati sbalzati fuori dal veicolo. 25 luglio 1992: Sei turisti tedeschi e un americano hanno perso la vita in un incidente di pullman avvenuto sul versante ticinese della strada del passo della Novena. Il torpedone, che trasportava complessivamente 49 persone, è precipitato per circa 10 metri in una curva, si è ribaltato a più riprese ed è infine atterrato sul tetto. Una trentina di passeggeri sono rimasti feriti. 12 settembre 1982: A causa di una barriera azionata manualmente che non era stata chiusa, un treno ha travolto un pullman a Pfäffikon (Canton Zurigo). Il veicolo è andato completamente. In quell’occasione, 39 persone hanno perso la vita. Questo incidente è stato il più grave che abbia coinvolto un treno in Svizzera negli ultimi 100 anni.

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