Il tema ha fatto di recente discutere anche il Parlamento: in giugno il consigliere nazionale verde Alois Gmür ha depositato un'iniziativa parlamentare che chiede l'introduzione di un deposito sulle bottiglie e lattine per bevande. Finora la Camera bassa ha sempre rifiutato una tale misura.

Secondo l'articolo, i primi progetti pilota alle fermate sono già in corso per esempio a Chiasso, Melide, Locarno, Berna, Baden, Morges e Ginevra.

L'associazione PET RecyclingLink esterno vuole portare dall'attuale 83% al 90% il tasso di riciclaggio delle bottiglie di plastica in Svizzera. Per raggiungere questo obiettivo si prevede di installare fino a 4 mila nuovi punti di raccolta, in particolare alle fermate del bus e del tram più frequentate.

Si può e si deve riciclare di più
13 luglio 2019 - 19:17