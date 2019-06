Per quanto riguarda le temperature, oggi, giovedì, si manterranno sopra i 30 gradi nella maggior parte della Svizzera. L’allarme canicola di grado 4 su 5 resta in vigore per la maggior parte del Ticino e per il Basso Moesano, così come per la regione di Basilea e parte del Vallese. A sud delle Alpi, scrive MeteoSvizzeraLink esterno , la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere i 36 gradi.

Anche le piante soffrono la canicola 27 giugno 2019 - 08:52 La canicola di questi giorni è dannosa per gli esseri umani, gli animali ma anche per le piante. I caratteristici abeti bianchi dell'arco giurassiano, ad esempio, stanno attualmente subendo l'attacco mortale di un parassita che si chiama bostrico, un coleottero che prospera proprio con il caldo. Gli attacchi dei parassiti, in generale, aumenteranno con il riscaldamento climatico. Gli abeti potranno dunque vivere solo al di sopra dei mille metri. L’aspetto dell’arco giurassiano, insomma, non sarà più lo stesso, ci spiega la guardia forestale vodese David Grobéty: “In futuro punteremo sulle piante con le foglie, come il ciavardello. Piante dinamiche per un bosco giovane che possa davvero resistere al cambiamento climatico”. Caldo diffuso dappertutto Per quanto riguarda le temperature, oggi, giovedì, si manterranno sopra i 30 gradi nella maggior parte della Svizzera. L’allarme canicola di grado 4 su 5 resta in vigore per la maggior parte del Ticino e per il Basso Moesano, così come per la regione di Basilea e parte del Vallese. A sud delle Alpi, scrive MeteoSvizzera, la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere i 36 gradi.