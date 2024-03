Beat Jans è il consigliere federale preferito

È la "new entry" in COnsiglio federale Beat Jans il preferito di svizzere e svizzeri. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Tra tutti i membri del Governo elvetico, Beat Jans è quello che raccoglie la maggioranza dei favori, secondo un sondaggio pubblicato domenica. La meno apprezzata è invece Elizabeth Baume-Schneider.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Secondo un sondaggio dell’Istituto Leewas, pubblicato domenica, il consigliere federale socialista Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ottiene il voto di 4,38 su 6.

Fra gli altri membri del Governo solo il democentrista (UDC, destra conservatrice) Albert Rösti ha la sufficienza: raggiunge il punteggio di 4,00 dopo il 3,89 di un anno fa.

Punteggi insufficienti vengono invece attribuiti agli altri cinque membri dell’Esecutivo: le persone intervistate hanno dato un 3,98 alla “ministra” delle finanze liberal-radicale (PLR, destra) Karin Keller-Sutter, a fronte di un 4,09 nel marzo 2023, e un 3,77 al democentrista Guy Parmelin, responsabile del Dipartimento federale dell’economia (3,84 un anno fa).

La consigliera federale e presidente della Confederazione Viola Amherd (Alleanza del Centro), che nell’indagine dello stesso Istituto Leewas condotta nella primavera 2023 era stata la più apprezzata con un punteggio di 4,22, crolla nell’anno di presidenza e ottiene un 3,65. Chiudono la classifica, come l’anno scorso, Ignazio Cassis (PLR) con il voto di 3,64 (3,69 nel 2023) e la socialista Elisabeth Baume-Schneider con 3,16 (3,64 nel 2023).

Al sondaggio, effettuato tra il 29 febbraio e il 3 marzo per conto di Tamedia e 20 Minuten, hanno partecipato in totale 30’384 persone. L’Istituto Leewas ha ponderato le risposte in base a variabili demografiche, geografiche e politiche in modo tale che i risultati fossero rappresentativi dell’intero elettorato.

