La posizione degli svizzeri all'estero è attualmente molto più verde di quella degli altri cittadini svizzeri. "In generale è chiaro che gli elettori che vivono all'estero pensano molto meno in termini nazional-conservatori", osserva Sotomo. "Sono generalmente più a sinistra e più ecologisti, ma si tratta di una sinistra liberale piuttosto che di una sinistra sociale."

Visto che i partecipanti al sondaggio non sono selezionati ma partecipano spontaneamente, la composizione del campione non è rappresentativo della popolazione . Gli uomini per esempio tendono a partecipare più delle donne ai sondaggi politici. La distorsione del campione è corretta attraverso procedure di ponderazione statistica.

In questo ultimo barometro elettorale, Sotomo si è interessato anche dell'opinione che gli elettori hanno della rappresentanza femminile in parlamento. Il 45% delle persone interrogate ritiene che la quota di donne in politica sia insufficiente e quasi la metà dice di voler votare per delle candidate.

L'UDC è il partito che registra le perdite più consistenti, con una diminuzione del 2,6% delle intenzioni di voto rispetto al risultato del 2015. Il partito rimane tuttavia in testa: il sondaggio gli attesta il 26,8% delle preferenze. "L'UDC non è al momento nella sua forma migliore, ma rimane di gran lunga il partito più forte e perde attualmente meno di un decimo del suo elettorato", sottolinea Sotomo.

L'istituto tuttavia relativizza, precisando che "le quote elettorali che presentiamo qui si riferiscono naturalmente solo al Consiglio nazionaleLink esterno (eletto con sistema proporzionale, NdT). Con i suoi forti bastioni regionali, il PPD dovrebbe continuare a essere una forza importante in seno alla seconda camera, il Consiglio degli StatiLink esterno (eletto generalmente con sistema maggioritario, in base a leggi elettorali cantonali, NdT)."

Le bizze meteorologiche e le mobilitazioni internazionali sembrano aver messo le ali alle formazioni ambientaliste nella Confederazione che, analogamente a quanto avvenuto recentemente in diversi paesi alle Europee e in alcuni Länder tedeschi, potrebbero essere i veri vincitori delle federali del 20 ottobreLink esterno .

Migliaia di giovani hanno manifestato nelle strade di molte località svizzere nel corso degli ultimi mesi (qui a Losanna in marzo) per chiedere una nuova politica sul clima.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Federali, valanga verde all'orizzonte Marie Vuilleumier, Leonardo Spagnoli 05 settembre 2019 - 17:00 Alle elezioni di ottobre, secondo quanto indicano i sondaggi, si preannuncia la netta avanzata delle due formazioni ecologiste (Verdi e Verdi liberali). Stabili socialisti (Ps) e liberali (Plr) mendre dovrebbero arretrare popolari democratici (Ppd), borghesi (Pbd) e soprattutto democentristi (Udc). Le bizze meteorologiche e le mobilitazioni internazionali sembrano aver messo le ali alle formazioni ambientaliste nella Confederazione che, analogamente a quanto avvenuto recentemente in diversi paesi alle Europee e in alcuni Länder tedeschi, potrebbero essere i veri vincitori delle federali del 20 ottobre. La tendenza registrata dall'ultimo barometro elettorale della Società svizzera di radiotelevisione SSR, realizzato dall'istituto Sotomo, indica che, secondo le intenzioni di voto attuali, gli ecologisti otterrebbero il 10,5% delle preferenze. Questo vuol dire che potrebbero scavalcare il Partito popolare democratico (PPD, centro) e diventare la quarta forza politica del paese. Per il PPD si profila al momento la perdita di 1,4 punti percentuali. Il partito otterrebbe il 10,2% delle preferenze. "Se i Verdi riusciranno a fare un simile balzo in avanti, sembra che si vada verso un cambiamento nella classifica dei partiti elettoralmente più forti", constata Sotomo. L'istituto tuttavia relativizza, precisando che "le quote elettorali che presentiamo qui si riferiscono naturalmente solo al Consiglio nazionale (eletto con sistema proporzionale, NdT). Con i suoi forti bastioni regionali, il PPD dovrebbe continuare a essere una forza importante in seno alla seconda camera, il Consiglio degli Stati (eletto generalmente con sistema maggioritario, in base a leggi elettorali cantonali, NdT)." Anche i Verdi liberali hanno il vento in poppa, con il 6,9% delle intenzioni di voto. I due partiti che sventolano la bandiera verde, anche se hanno posizioni divergenti su molte questioni, rappresentano insieme il 17,5% del corpo elettorale. L'UDC è il partito che registra le perdite più consistenti, con una diminuzione del 2,6% delle intenzioni di voto rispetto al risultato del 2015. Il partito rimane tuttavia in testa: il sondaggio gli attesta il 26,8% delle preferenze. "L'UDC non è al momento nella sua forma migliore, ma rimane di gran lunga il partito più forte e perde attualmente meno di un decimo del suo elettorato", sottolinea Sotomo. L'ultimo barometro elettorale conferma uno spostamento generale dei rapporti di forza a favore della sinistra: il campo rosso-verde sembra attualmente avviato a guadagnare 3,3 punti percentuali. La rappresentanza femminile suscita preoccupazioni In questo ultimo barometro elettorale, Sotomo si è interessato anche dell'opinione che gli elettori hanno della rappresentanza femminile in parlamento. Il 45% delle persone interrogate ritiene che la quota di donne in politica sia insufficiente e quasi la metà dice di voler votare per delle candidate. Ma lo scarto è molto elevato tra i simpatizzanti dei vari partiti: una maggioranza degli elettori dei Verdi, del PS, dei Verdi liberali e del PPD prevede di votare per delle donne. Fra gli elettori del Partito borghese democratico (PBD, centro), del PLR e dell'UDC solo una minoranza afferma di voler favorire candidate donne. Barometro elettorale Il quarto barometro elettorale 2019 è stato realizzato dall'istituto di ricerca Sotomo, su mandato della Società svizzera di radiotelevisione SSR, di cui swissinfo.ch fa parte. Il sondaggio è stato realizzato tra il 19 e il 25 agosto presso 17'128 elettrici ed elettori, sul portale internet della SSR e sul sito di Sotomo. Visto che i partecipanti al sondaggio non sono selezionati ma partecipano spontaneamente, la composizione del campione non è rappresentativo della popolazione. Gli uomini per esempio tendono a partecipare più delle donne ai sondaggi politici. La distorsione del campione è corretta attraverso procedure di ponderazione statistica. I temi ambientalisti fanno breccia tra gli svizzeri all'estero Il dibattito globale sul clima preoccupa particolarmente gli svizzeri all'estero. Il 23% degli espatriati che hanno partecipato all'ultimo barometro prevede di eleggere dei candidati ecologisti, il 18% dei liberali radicali (PLR, destra liberale), il 16% dei candidati dell'Unione democratica di centro (UDC, destra nazional-conservatrice) e il 16% dei socialisti (PS, sinistra). Il risultato mostra un notevole spostamento verso l'area ecologista delle intenzioni di voto degli elettori della Quinta Svizzera. In occasione del precedente barometro elettorale, lo scorso giugno, questi ultimi avevano indicato di voler privilegiare piuttosto l'UDC, il PS e il PLR. La posizione degli svizzeri all'estero è attualmente molto più verde di quella degli altri cittadini svizzeri. "In generale è chiaro che gli elettori che vivono all'estero pensano molto meno in termini nazional-conservatori", osserva Sotomo. "Sono generalmente più a sinistra e più ecologisti, ma si tratta di una sinistra liberale piuttosto che di una sinistra sociale."