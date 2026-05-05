AXA segnala sempre più furti di auto in Svizzera

AXA: sempre più segnalazioni di furti d'auto in Svizzera Keystone-SDA

Spinti da bande organizzate che prendono di mira i modelli costosi, i furti d'auto sono in netta crescita in Svizzera, soprattutto nei cantoni di confine, causando un'impennata dei risarcimenti assicurativi.

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Keystone-ATS

Furti d’auto in crescita in Svizzera. L’aumento dei casi – oltre che dalle autorità – viene segnalato anche dalla compagnia assicurativa AXA, che nel 2025 ha registrato un numero di sinistri maggiore rispetto agli scorsi anni.

In una nota diffusa martedì il maggiore assicuratore di veicoli a motore del Paese ha dichiarato di aver versato lo scorso anno un totale di circa 5 milioni di franchi solo per i sinistri legati ai furti d’auto, ovvero quasi il doppio rispetto al periodo precedente alla pandemia, quando la cifra si attestava tra i 2,5 e i 3 milioni.

Ogni anno, precisa l’AXA, vengono ormai segnalati quasi 400 casi, con una tendenza al rialzo per quanto concerne le macchine di lusso. “Sulle strade svizzere circolano veicoli sempre più moderni e meglio equipaggiati. I ladri sembrano puntare sempre più spesso su questi modelli e, a quanto pare, riescono sempre più frequentemente a sottrarre veicoli dal valore elevato”, osserva Michael Villiger, responsabile per i sinistri legati ai veicoli a motore e membro presso l’AXA.

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A livello regionale – in base all’immatricolazione delle targhe – i cantoni più colpiti risultano essere Ginevra, Vaud e Basilea Città. Ma anche il Ticino si colloca al di sopra della media svizzera. I furti sono invece più rari nel canton Obvaldo e a Glarona. “Queste differenze potrebbero essere legate, tra l’altro, alla vicinanza con il confine”, afferma Villiger. “In queste regioni sembrano operare con maggiore frequenza bande organizzate che trasportano i veicoli all’estero”, spiega l’esperto.

Anche le auto targate Appenzello Interno presentano una frequenza di sinistri più elevata rispetto agli scorsi anni, ma in questo caso – spiega l’assicuratore – si tratta di veicoli a noleggio che tendono a circolare in tutta la Svizzera.

L’analisi evidenzia infine quali modelli siano particolarmente soggetti a furti. La probabilità che un SUV Land Rover venga rubato è oltre quattro volte superiore rispetto alla media. Ma anche le Alfa Romeo e le Porsche sono particolarmente prese di mira. Seguono Audi, Jeep, Fiat, BMW e Mercedes-Benz. Meno esposte invece Tesla, Suzuki, Subaru, Seat, Skoda, Mazda, Ford, Opel, Hyundai, Nissan e Mitsubishi.

“L’analisi dei marchi dimostra che le bande di ladri tendono a puntare sui veicoli più costosi. Questi ultimi sono infatti più interessanti per la rivendita”, commenta Villiger.

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