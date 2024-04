Aperto il più grande impianto di idrogeno verde della Svizzera

Il nuovo impianto visto dall'alto. KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

L'azienda energetica Axpo ha inaugurato venerdì nei Grigioni uno stabilimento che permette di produrre fino a 350 tonnellate all'anno di idrogeno.

2 minuti

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

L’impianto di Domat/Ems permette di risparmiare 1,5 milioni di litri di combustibile diesel all’anno ed è il più grande stabilimento in Svizzera per la produzione di idrogeno a zero emissioni di CO 2 , scrive l’azienda energetica in un comunicato diramato venerdìCollegamento esterno.

+ La Svizzera è in ritardo nella corsa al carburante all’idrogeno

Grazie al collegamento diretto con la centrale idroelettrica di Reichenau, che fornisce l’energia necessaria, l’impianto produce idrogeno neutrale dal punto di vista climatico e rappresenta quindi un progetto pionieristico. Stando alla nota, l’idrogeno sarà compresso direttamente in loco, in modo da poter essere facilmente consegnato in futuro alle stazioni di servizio e alla clientela industriale.

“Ci sono ancora alcuni ostacoli da superare, ma Axpo è convinta del potenziale di questa fonte di energia verde, sostenibile e rinnovabile”, ha dichiarato il CEO del gruppo energetico Christoph Brand citato nella nota.

+ A che punto siamo nella ricerca sull’idrogeno naturale?

Axpo punta sull’idrogeno

Per Axpo l’idrogeno verde costituisce un’importante fonte energetica rispettosa del clima, in particolare nei settori dell’industria e della mobilità, e rappresenta un tassello fondamentale per la decarbonizzazione. L’inclusione dell’idrogeno nel mix energetico è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nella futura sicurezza degli approvvigionamenti.

Axpo vuole continuare a promuovere le tecnologie legate all’idrogeno. Insieme alla compagnia di navigazione Lake Lucerne, il gruppo energetico sta progettando, ad esempio, il primo battello per passeggeri alimentato con l'”idrogeno verde” di Axpo. L’azienda è inoltre coinvolta in progetti legati all’idrogeno in Francia e in Italia.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative