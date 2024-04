Anche Zurigo finanzia gli europei di calcio femminile del 2025

Per i Campionati europei di calcio femminile, che si svolgeranno in Svizzera nel luglio del 2025, il Canton Zurigo vuole investire 1,5 milioni di franchi. Questi soldi saranno devoluti per progetti nell'ambito del calcio femminile.

Sulla scia degli europei di calcio 2025 lo scopo è quello di dare un importante impulso al settore femminile. Proprio in tale contesto l’associazione zurighese di calcio femminile riceve un finanziamento per le sezioni giovanili, come ha detto mercoledì ai media il responsabile del Dipartimento dello sport e presidente del Consiglio di Stato Mario Fehr.

Allo stadio Letzigrund di Zurigo si volgeranno cinque incontri degli europei femminili. Fehr si aspetta “una festa di quattro settimane per la popolazione”. Durante l’importante evento sportivo vi saranno anche varie attività e manifestazioni accessorie.

In totale il Gran consiglio ha approvato l’utilizzo di 3,5 milioni di franchi – prelevati da un apposito fondo – per il sostegno in vista degli europei. I restati due milioni vanno alla Città di Zurigo.

Due settimane fa il Parlamento federale ha deciso di devolvere 15 milioni di franchi, contro i 4 previsti dal Consiglio federale. Questa somma dovrebbe venir utilizzata per la comunicazione dell’immagine nazionale, il finanziamento dell’offerta di biglietti integrati per i mezzi di trasporto pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione del turismo.

Questo appuntamento sportivo, che è uno dei più grandi dedicati alle donne, dovrebbe dare una spinta decisiva allo sport in generale e a quello femminile in particolare. All’appuntamento sono attesi 700’000 visitatori, molti provenienti dall’estero, e mezzo miliardo di spettatori che seguiranno le partite in televisione.

