Berna e Berlino discutono di cooperazione bilaterale

VIla Amherd e Olaf Scholz si sono incontrati a Berlino. KEYSTONE

La presidente della Confederazione Viola Amherd ha incontrato mercoledì a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

2 minuti

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Al centro dei colloqui tra la presidente elvetica Viola Amherd e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, c’è la cooperazione bilaterale in diversi ambiti: la politica e la sicurezza in Europa – specialmente in relazione alla guerra in Ucraina – la migrazione, l’energia e i trasporti.

Oltre ad aver avuto uno scambio di opinioni sulla situazione attuale, Amherd e Scholz hanno discusso sulle premesse della conferenza di alto livello sulla pace in Ucraina organizzata dalla Svizzera che si terrà sul Bürgenstock, nel canton Nidwaldo, ha comunicato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in una nota diramata nella serata di mercoledì. La presidente elvetica, si legge, ha espresso apprezzamento al cancelliere tedesco per l’impegno della Germania nella fase preparatoria del vertice.

Altro tema discusso è stato il processo di ricostruzione dell’Ucraina, in vista dell’evento che si terrà a Berlino l’11 e il 12 giugno, ossia l’Ukraine Recovery Conference (URC).

Le parti hanno poi affrontato le intense relazioni e le forti interconnessioni fra Svizzera e Germania, specialmente nelle regioni di confine, ponendo particolare attenzione sull’importanza “del corridoio Reno-Alpi per il traffico merci su rotaia, sulla cooperazione in materia di energia e protezione del clima, nonché su questioni di politica migratoria”, prosegue il comunicato.

Sono poi stati discussi anche i negoziati in corso tra Berna e Bruxelles. La presidente della Confederazione ha illustrato le questioni su cui le delegazioni negoziali stanno cercando di trovare soluzioni per stabilizzare e sviluppare ulteriormente le strette relazioni a beneficio sia della Svizzera che dell’UE e dei suoi Stati membri.

Amherd e Scholz hanno infine valutato l’impegno dei due Paesi in seno all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e la situazione in Medio Oriente.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Multe stradali, Berna firma un accordo con Berlino Questo contenuto è stato pubblicato al Le multe comminate ad automobilisti tedeschi in Svizzera e a confederati in Germania dovranno essere per forza pagate. Firmato un accordo di polizia bilaterale tra Berna e Berlino. Di più Multe stradali, Berna firma un accordo con Berlino