Clima, chiusosi con un corteo il vertice dei giovani a Losanna 09 agosto 2019 - 21:01 Oltre 2'500 persone, tra cui la militante svedese sedicenne Greta Thunberg, hanno sfilato venerdì pomeriggio a Losanna alla manifestazione contro i cambiamenti climatici. Il corteo ha chiuso il vertice "Smile For Future" tenutosi questa settimana all'Università cantonale che ha visto convergere nella città sul Lemano oltre 450 giovani provenienti da 38 paesi. Dopo quattro giorni di discussioni i partecipanti si sono messi d'accordo sui tre punti programmatici: assicurare la giustizia climatica e l'equità, mantenere l'aumento della temperatura globale sotto 1,5 gradi e tener conto delle migliori tesi scientifiche attualmente disponibili. Partiti dalla piazza della stazione i dimostranti si sono diretti sotto un sole cocente verso la riva del lago nella località di Vidy dove il programma è proseguito con una serata all'insegna della festa. L'ospite d'onore del vertice internazionale, Greta Thunberg, è partita all'inizio della manifestazione odierna per proseguire la sua campagna contro il riscaldamento globale in altre sedi. Il 23 settembre è attesa a New York per il vertice dell'ONU sul clima.