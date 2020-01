Servizio del Quotidiano sull'introduzione in Ticino di un consulente per la convivenza tra lupo e allevamenti/alpeggi

"Noi valutiamo positivamente", dichiara il presidente dell'Associazione per un territorio senza grandi predatori Armando Donati. "Se Confederazione e Cantoni vogliono proteggere il lupo in maniera assoluta devono anche assumersi le conseguenze".

In futuro in Svizzera potrebbe essere più semplice abbattere le specie protette, in particolare i lupi.

Il lavoro del consulente, spiega il capo della Sezione agricoltura Loris Ferrari, è valutare l'ampiezza del fenomeno e aiutare a capire cosa si può fare per contenerlo: "Abbiamo il compito di creare le condizioni quadro per avere questa convivenza tra l'allevamento e i grandi predatori", salvaguardando appunto l'agricoltura di montagna, così importante per le regioni periferiche.

Nell'ultimo anno, a sud delle Alpi, si contano 47 capi predati dal lupo (accertati): 41 in Val Canaria, una laterale dell'alta Leventina, e 6 in Val Bedretto, sulla strada per il passo della Novena.

Nei prossimi tre anni, uno specialista esaminerà nel Canton Ticino le situazioni di conflitto legate alla presenza del lupo nelle zone alpine dove pascolano greggi di capre e pecore. Monitorerà circa 140 alpeggi in una regione dove il 70% di essi, secondo uno studio del 2017, non è proteggibile dai grandi predatori.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un mediatore per il lupo a sud delle Alpi 09 gennaio 2020 - 11:25 Nei prossimi tre anni, uno specialista esaminerà nel Canton Ticino le situazioni di conflitto legate alla presenza del lupo nelle zone alpine dove pascolano greggi di capre e pecore. Monitorerà circa 140 alpeggi in una regione dove il 70% di essi, secondo uno studio del 2017, non è proteggibile dai grandi predatori. Nell'ultimo anno, a sud delle Alpi, si contano 47 capi predati dal lupo (accertati): 41 in Val Canaria, una laterale dell'alta Leventina, e 6 in Val Bedretto, sulla strada per il passo della Novena. Il lavoro del consulente, spiega il capo della Sezione agricoltura Loris Ferrari, è valutare l'ampiezza del fenomeno e aiutare a capire cosa si può fare per contenerlo: "Abbiamo il compito di creare le condizioni quadro per avere questa convivenza tra l'allevamento e i grandi predatori", salvaguardando appunto l'agricoltura di montagna, così importante per le regioni periferiche. + Grandi predatori: strategie di gestione delle specie e protezione delle greggi [sito web dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM]. Verso la conciliazione? Il progetto, cofinanziato dalla Confederazione, pare già avere l'effetto di mediare tra contrari e favorevoli alla presenza del lupo: entrambi salutano l'arrivo in Ticino (nei Grigioni, esiste già da una ventina d'anni) di uno specialista. "Noi valutiamo positivamente", dichiara il presidente dell'Associazione per un territorio senza grandi predatori Armando Donati. "Se Confederazione e Cantoni vogliono proteggere il lupo in maniera assoluta devono anche assumersi le conseguenze". Conoscere meglio il territorio e le possibilità per prevenire gli attacchi dei lupi è molto importante, osserva Joanna Schönenberger, esperta grandi predatori del WWF. Ogni situazione è diversa e "un consulente, un monitoraggio ancor più specializzato è sicuramente positivo".