Al WEF Antonio Guterres elogia Donald Trump

Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Keystone / Laurent Gillieron

Ospite al Forum economico mondiale a Davos, il segretario generale delle Nazioni Unite ha sottolineato l'importate ruolo che il nuovo presidente statunitense ha avuto per il raggiungimento del cessate il fuoco a Gaza.

Keystone-ATS

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha elogiato il ruolo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel raggiungimento di un cessate il fuoco nella guerra nella Striscia di Gaza. La “solida diplomazia” dell’allora presidente eletto degli Stati Uniti ha svolto un ruolo importante in questo senso, ha detto Guterres mercoledì al World Economic Forum di Davos (caton Grigioni).

I negoziati si erano trascinati a lungo, “e poi all’improvviso è successo”, ha aggiunto Guterres. Ha inoltre elogiato il lavoro dell’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden, nonché il contributo di Turchia e Qatar.

Il cessate il fuoco è entrato in vigore domenica, appena un giorno prima dell’insediamento di Trump. L’accordo tra Israele e l’organizzazione radicale islamica Hamas prevede, tra l’altro, lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. È stato negoziato da Qatar, Egitto e Stati Uniti. Negli ultimi giorni dei colloqui sono stati coinvolti rappresentanti della nuova amministrazione di Trump e di quella uscente del suo predecessore Biden.

Dopo la sua elezione a novembre, Trump ha aumentato la pressione su entrambe le parti. A dicembre ha minacciato i militanti palestinesi della Striscia di Gaza di subire pesanti conseguenze se non avessero rilasciato gli ostaggi israeliani entro il suo insediamento. A quel punto “si scatenerà l’inferno” in Medio Oriente e per i sequestratori, ha detto.

Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato Trump per il suo contributo all’accordo di cessate il fuoco. Ha inoltre elogiato la politica mediorientale di Trump durante il suo primo mandato dal 2017 al 2021, quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e la sovranità di Israele sulle alture del Golan, tra le altre cose. Netanyahu ha anche elogiato il ruolo di Trump nel realizzare i cosiddetti Accordi di Abramo, attraverso i quali Israele ha normalizzato le sue relazioni con quattro Paesi arabi.

