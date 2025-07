Al via i lavori della corsia preferenziale CUPRA ad Airolo

Keystone / Michael Buholzer

Dal 2026 la corsia preferenziale CUPRA ad Airolo diventerà definitiva per agevolare l’accesso ai passi alpini e ridurre il traffico locale, con lavori già avviati e un investimento federale di 28 milioni di franchi.

2 minuti

RSI Info

Sorpassare i veicoli fermi in colonna sulla A2 in direzione nord ad Airolo e raggiungere comodamente l’uscita per poter accedere ai passi. Dal 2022 questo scenario è l’obiettivo di CUPRA, la corsia preferenziale pensata per sgravare il traffico sulla strada cantonale. Un progetto che da provvisorio è diventato definitivo. E i lavori per renderlo tale sono già iniziati.

Nel mese di maggio è partito il cantiere per la realizzazione finale del tratto autostradale preferenziale che da Varenzo porta direttamente all’uscita di Airolo e ai passi del San Gottardo e della Novena.

“La CUPRA ha dato degli effetti positivi. Nei fine settimana di traffico intenso, un buon 40/50% del totale circola sulla CUPRA sgravando l’abitato”, spiega Eugenio Sapia, portavoce dell’Ufficio federale delle strade USTRA.

Si tratta di un progetto su un tratto di 7 km sviluppato sulla corsia di emergenza già esistente e solo a condizione che il passo del San Gottardo sia transitabile e che vi siano almeno 2 km di coda al portale sud della galleria.

“I lavori principali sono la realizzazione di una bretella di aggiramento all’area di sosta di Stalvedro, e la costruzione dei rilevati e delle opere principali del manufatto“, spiega Donatella Villano, capa progetto Corsia CUPRA.

Il servizio del Quotidiano della RSI del 14 luglio 2025:

Minimi i disagi per chi percorre il normale tratto autostradale, così come per chi usufruisce dell’area di servizio. “Non c’è nessun disturbo al traffico autostradale perché le opere vengono realizzate tutte dall’esterno”, aggiunge Donatella Villano.

Come rilevato dagli anni precedenti, CUPRA verrà sfruttata maggiormente con l’intensificarsi dei rientri nel mese di agosto. La sfida sarà quella di far conoscere sempre più questa possibilità.

La messa in servizio è prevista per luglio 2026 per un’opera il cui costo di aggira sui 28 milioni di franchi interamente a carico della Confederazione.

