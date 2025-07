Falso nipote accusato di aver sottratto un milione di franchi

L'uomo era membro di una banda criminale che operava prevalentemente dalla Polonia su scala internazionale. Keystone-SDA

Nel canton Argovia, un 38enne polacco è accusato di aver truffato diverse persone anziane tra il 2012 e il 2016 con la tecnica del falso nipote, appropriandosi di beni per oltre un milione di franchi.

Keystone-ATS

Un 38enne polacco è accusato nel canton Argovia di aver truffato diverse persone anziane avvalendosi della tecnica del falso nipote. Nel corso degli anni sarebbe riuscito a sottrarre alle sue vittime un milione di franchi.

L’uomo, accusato di truffa per mestiere, era membro di una banda criminale che operava prevalentemente dalla Polonia su scala internazionale e, tra marzo del 2012 e luglio del 2016, avrebbe preso di mira 32 persone nella Confederazione, ha indicato giovedì il Ministero pubblico generale argoviese.

In 11 casi che hanno coinvolto vittime in Svizzera la banda è riuscita a farsi consegnare denaro, lingotti d’oro, orologi da polso e altri oggetti di valore, per una somma complessiva di 1,02 milioni di franchi, precisa la procura. In altre 21 occasioni le truffe non sono invece andate a buon fine.

L’uomo rischia ora una pena detentiva di tre anni e sei mesi. L’atto di accusa è pendente presso il Tribunale distrettuale di Aarau. Il Ministero pubblico ha richiesto il rito abbreviato. Dopo aver scontato diversi anni in carcere in Germania, il polacco è stato consegnato alle autorità elvetiche lo scorso mese di maggio.

