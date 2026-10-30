Cadavere a pezzi nel Reno, arrestato un sospettato di omicidio

AG: cadavere a pezzi nel Reno, arrestato sospettato di omicidio Keystone-SDA

Un uomo di 43 anni del Bangladesh è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso e smembrato il suo compagno di stanza, un 33enne del Burundi, dopo che i resti della vittima sono stati rinvenuti in sacchi nel fiume Reno.

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Keystone-ATS

La polizia cantonale argoviese ha arrestato un uomo originario del Bangladesh sospettato dell’omicidio di un cittadino del Burundi 33enne di cui domenica scorsa nel fiume Reno a Stein (canton Argovia) erano stati rinvenuti pezzi di cadavere messi in diversi sacchi. Il 43enne divideva con la vittima una stanza in un centro per richiedenti l’asilo. Lo ha comunicato venerdì il ministero pubblico generale.

La procura – viene indicato – ha chiesto al tribunale delle misure coercitive competente la detenzione preventiva per l’arrestato.

Secondo quanto comunicato, la polizia cantonale argoviese ha perquisito, con l’ausilio di esperti, il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Stein, da cui la vittima era scomparsa, e l’area circostante il luogo del ritrovamento delle parti del cadavere. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno raccolto prove che hanno rafforzato i sospetti a carico del 43enne originario del Bangladesh.

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L’esatta dinamica dei fatti e i retroscena del delitto sono oggetto di indagini. Al momento non vi sono indizi che facciano supporre un omicidio a sfondo politico o religioso, viene precisato. Nel corso dell’inchiesta, il sospettato ha manifestato disturbi psichici. Se questi siano collegati al fatto è oggetto di ulteriori accertamenti.

L’uomo di 33 anni originario del Burundi era stato segnalato come scomparso sabato 24 ottobre da alcuni conoscenti. Il giorno dopo lo stesso gruppo di persone ha rinvenuto i resti umani nel Reno, nei pressi del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Stein.

Il cadavere era stato smembrato e gettato nel Reno in sacchi della spazzatura, nonché depositato in prossimità della riva. L’Istituto di medicina legale ha identificato la vittima come la persona scomparsa dal centro di accoglienza.

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