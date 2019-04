E allora ci si pongono domande per il futuro, non si esclude nemmeno di andare altrove.

E non mancano le preoccupazioni: l'esposizione, all'aperto, dipende molto dalle condizioni meteorologiche. Negli ultimo anni i visitatori sono scesi e lo scorso anno si stono attestati a circa 120 mila. Scarseggiano pure i parcheggi. "Siamo stati fra i primi generatori di traffico del cantone, vorremmo ora essere di esempio per una mobilità diversa", dice Dominique Vuigner, figlio del fondatore.

In questi sessant'anni il mondo è cambiato, così come i turisti e visitatori. Oggi l'India è anche nel menù del ristorante, c'è il sito internet, da qualche anno è disponibile un'app con le illustrazioni di ogni modellino. Ora il parco dispone anche di una stampante in 3D, che in questi mesi sta rifacendo le oltre 300 finestre di Palazzo federale. Finestre che poi vengono dipinte ancora a mano.

Swissminiatur, costruita su una superficie di 14 mila m2 dal vallesano Pierre Vuigner aprì al pubblico il 6 giugno 1959. I modellini raffiguranti monumenti o paesaggi svizzeri erano allora solo 12. Viaggio dietro le quinte del parco che ospita 120 mila persona all'anno. E le preoccupazioni per il futuro non mancano.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Swissminiatur compie 60 anni Stefano Pongan, RSI News 29 aprile 2019 - 18:47 Swissminiatur, costruita su una superficie di 14 mila m2 dal vallesano Pierre Vuigner aprì al pubblico il 6 giugno 1959. I modellini raffiguranti monumenti o paesaggi svizzeri erano allora solo 12. Viaggio dietro le quinte del parco che ospita 120 mila persona all'anno. E le preoccupazioni per il futuro non mancano. In questi sessant'anni il mondo è cambiato, così come i turisti e visitatori. Oggi l'India è anche nel menù del ristorante, c'è il sito internet, da qualche anno è disponibile un'app con le illustrazioni di ogni modellino. Ora il parco dispone anche di una stampante in 3D, che in questi mesi sta rifacendo le oltre 300 finestre di Palazzo federale. Finestre che poi vengono dipinte ancora a mano. E non mancano le preoccupazioni: l'esposizione, all'aperto, dipende molto dalle condizioni meteorologiche. Negli ultimo anni i visitatori sono scesi e lo scorso anno si stono attestati a circa 120 mila. Scarseggiano pure i parcheggi. "Siamo stati fra i primi generatori di traffico del cantone, vorremmo ora essere di esempio per una mobilità diversa", dice Dominique Vuigner, figlio del fondatore. Swissminiatur a fine marzo ha scritto agli albergatori, invitandoli a promuovere maggiormente il Ticino Ticket, che offre agli ospiti non solo l'ingresso a prezzo scontato, ma anche i trasporti pubblici gratuiti. Difficile però lottare contro le abitudini degli utenti. E allora ci si pongono domande per il futuro, non si esclude nemmeno di andare altrove.