Truffe milionarie ai danni degli anziani 02 ottobre 2018 - 08:21 Un quarto delle persone sopra i 55 anni in Svizzera negli ultimi cinque anni ha subito un abuso finanziario e un quinto un danno conseguente a tale abuso. In totale, le perdite ammontano a oltre 400 milioni di franchi, secondo uno studio condotto da Pro Senectute. Gli abusi finanziari sono variati: si va dal classico furto negli spazi pubblici (155'066 vittime con perdite finanziarie negli ultimi cinque anni), al furto di un prelievo al bancomat (62'457), passando per sconosciuti che chiedono denaro con un falso pretesto (60'304) e arrivando fino a falsi annunci su Internet (47'381) e invii di prodotti non ordinati (38'767). Ad essere colpito dagli abusi è per la precisione il 28,2% degli uomini e il 23,3% delle donne. La quota più elevata di casi si registra nella Svizzera romanda (36,5%), seguita dalla Svizzera tedesca (22,8%) e, più distante, dalla Svizzera italiana (11,7%). La categoria più colpita è quella di età compresa fra i 55 e i 64 anni, seguita dagli over 85. Il 61% delle vittime non parla a nessuno di quanto avvenuto. "L'ampiezza delle perdite finanziarie ci ha stupiti", ha dichiarato Werner Schärer, direttore di Pro Senectute, citato in un comunicato. "Le conoscenze acquisite ci permetteranno di fornire informazioni ancora più mirate sul come premunirsi efficacemente contro gli abusi".