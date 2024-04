“40 gradi in Ticino”, ma si parlava di un posto in Guinea

Il servizio meteorologico della Radiotelevisione della Svizzera tedesca ha tratto in inganno alcuni dei suoi utenti a causa di un caso di omonimia.

Le prossime giornate in Ticino raggiungeranno temperature torride: si parla addirittura di 40 gradi. È quanto potrebbe essere indotto a credere uno svizzero tedesco se dovesse al momento digitare “Wetter Tessin” in Google (letteralmente “tempo Ticino”), riferisce il portale Watson.

Il secondo risultato del motore di ricerca riporta infatti al momento le previsioni di SRF Meteo (il servizio meteorologico della televisione svizzero tedesca) per Tessin, 280 metri sul livello del mare. Non si tratta però del cantone sudalpino: Tessin è (anche) una località in Guinea, dove al momento le temperature massime sono sui 40 gradi e le minime intorno ai 20.

“Non ci siamo resi conto che Google avrebbe portato gli utenti direttamente alla località Tessin in Guinea attraverso la nostra app quando viene ricercata la parola”, spiega a Watson Gaudenz Flury, uno dei moderatori meteo di SRF. L’esperto promette che in futuro verrà controllato meglio questo aspetto.

Watson ricorda fra l’altro che esiste un luogo chiamato Tessin non solo nello stato dell’Africa Occidentale, bensì anche in Germania: là le temperature questa settimana sono decisamente però più moderate, di circa 14 gradi.

