30 milioni per la Kunsthaus di Zurigo

La donazione finanzierà mostre di "fama internazionale". Keystone / Ennio Leanza

Martin Haefgner, erede di Amag, ha deciso di donare 30 milioni di franchi al Kunsthaus di Zurigo per l'organizzazione di mostre di "fama internazionale".

2 minuti

Keystone-ATS

L’erede di Amag, Martin Haefner, donerà 30 milioni di franchi al Kunsthaus di Zurigo per creare una nuova fondazione destinata all’organizzazione di mostre di “fama internazionale”. Il museo non potrà utilizzare il denaro per altri scopi.

I coniugi Martin e Marianne Haefner hanno firmato una lettera di intenti a tal fine con il museo. La fondazione sarà costituita nel corso dell’anno. Secondo il comunicato stampa, il patrimonio della fondazione potrà continuare a crescere, sia grazie ai proventi degli investimenti sia grazie a ulteriori contributi, anche da parte di altri mecenati.

Nonostante l’elevato numero di visitatori, il Kunsthaus è alle prese con problemi finanziari. Una delle ragioni principali del deficit finanziario sarebbe la nuova ala museo progettata dall’architetto David Chipperfield, che ha raddoppiato lo spazio espositivo. Tra le altre cose, vi è ospitata la controversa collezione Bührle. L’apertura ha comportato costi di personale molto più elevati, che il Kunsthaus ha dichiarato di non aver “sufficientemente preventivato”.

La città di Zurigo sta decidendo in merito alle sovvenzioni visto che il Kunsthaus ha presentato una richiesta di aumento. Nel 2023, la città ha versato circa 13,2 milioni di franchi.

