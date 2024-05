Zelensky invita Joe Biden e Xi Jinping in Svizzera

A meno di tre settimane dalla conferenza sulla pace in Ucraina, che si terrà in Svizzera al Bürgenstock, domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato pubblicamente il suo omologo statunitense Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping a partecipare al summit. In giugno ci potrebbero anche essere ospiti indesiderati: secondo la stampa domenicale, infatti, le autorità svizzere sono al lavoro per debellare attacchi informatici e azioni di spionaggio russe.