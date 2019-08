Al momento lo stato d'emergenza è stato decretato nell'arcipelago delle Bahamas, in Florida e in una dozzina di contee della Georgia. Da parte loro i Rolling Stones, che dovevano allietare i loro fans sabato sera a Miami, hanno anticipato a venerdì la loro esibizione per prevenire inconvenienti. Mick Jagger e compagni avevano già dovuto rimandare il mese scorso il concerto a New Orleans per il passaggio della tempesta Barry.

Le previsioni meteorologiche indicano che Dorian giungerà in Florida, dove sono stati mobilitati 12'000 soldati, nella regione balneare di West Palm Beach e gli abitanti del posto hanno iniziato a prendere d'assalto i distributori di carburanti e i supermercati. La consegna è di fare scorte di acqua, viveri e di farmaci per una settimana.

Il presidente americano ha annullato il suo viaggio in Polonia nel fine settimane per seguire da vicino l'evoluzione della situazione. Intanto il governatore dello Stato sudorientale Ron De Santis ha raccomandato che "se ricevete l'ordine di evacuazione vi prego di seguirlo. Mettete la vostra sicurezza davanti a tutto il resto: meglio sfollare che finire vittime".

