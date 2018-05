Ha scritto tra gli altri per Novaya Gazeta ed è autore di alcuni libri (in italiano, Mondadori ha pubblicato il suo saggio 'La guerra di un soldato in Cecenia').

Ucciso a Kiev cronista russo critico verso Putin 30 maggio 2018 - 16:00 Il giornalista russo Arkady Babchenko, considerato critico del Cremlino, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Kiev. Aveva lasciato la Russia nel 2017, dopo aver lamentato minacce: "Qui non mi sento più al sicuro", scriveva. Le prime ricostruzioni dei media ucraini e russi dicono che il cronista e veterano di guerra è stato colpito alla schiena da tre proiettili mentre rientrava nel suo appartamento. La moglie, che si ritrovava in bagno al momento dell'aggressione, lo ha ritrovato nel corridoio coperto di sangue. Babchenko sarebbe morto in ambulanza prima di raggiungere l'ospedale. Inchieste (e accuse) incrociate Il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman ritiene la Russia responsabile della morte del giornalista, riporta RBK. "Sono convinto che la macchina repressiva russa non gli abbia perdonato la sua onestà e i suoi principi", ha dichiarato. Il ministro degli esteri Pavel Klimkin è più cauto -"troppo presto per dire chi è il mandante"- ma fa riferimento agli omicidi politici come tattica abituale di Mosca per "destabilizzare l'Ucraina". Le accuse che il governo di Kiev rivolge alla Russia per l'omicidio di Arkadi Babchenko sono "un atto di estremo cinismo", ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, accusando i politici ucraini di "fendere l'aria con dichiarazioni russofobe di fronte a un orribile omicidio invece di lanciare un'inchiesta esaustiva e imparziale". Come quella promessa dal Comitato investigativo russo, che assicura che non lascerà cadere nel vuoto "questi crimini crudeli contro i nostri concittadini". Cronista e veterano Nato nel 1977, Babchenko aveva combattuto nei due conflitti in Cecenia con le forze armate russe, delle quali aveva abbandonato la divisa nel 2000 per dedicarsi al giornalismo. Ha scritto tra gli altri per Novaya Gazeta ed è autore di alcuni libri (in italiano, Mondadori ha pubblicato il suo saggio 'La guerra di un soldato in Cecenia'). Era un aspro critico di Vladimir Putin e si era schierato contro la destabilizzazione dell'Ucraina da parte della Russia, coprendo il conflitto coi suoi reportage.