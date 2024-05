Trump nel Bronx per trovare sostenitori

Altri sviluppi

Biden attacca Trump, che riceve appoggio della lobby delle armi

Questo contenuto è stato pubblicato al "Non possiamo lasciare che quest'uomo diventi presidente. È in gioco il futuro dei nostri figli... Dobbiamo vincere questa corsa, non per me, ma per l'America": lo ha detto Joe Biden, attaccando Donald Trump durante un evento elettorale ad Atlanta, in Georgia.

