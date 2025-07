Trump lancia un ultimatum a Mosca, il Cremlino respinge

Donald Trump minaccia sanzioni alla Russia e lunedì ha lanciato a Mosca un ultimatum di 50 giorni per arrivare a un accordo con Kiev. Il Cremlino si è dal canto suo limitato a dirsi pronto a negoziare per la fine della guerra in Ucraina, ma ha precisato di non accettare alcun tipo di ultimatum e che le parole del presidente statunitense necessitano di un'attenta analisi. Un portavoce ha fatto inoltre sapere che Putin risponderà quando lo riterrà necessario.

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Contenuto esterno