White Island si trova a una cinquantina di chilometri al largo della baia turistica di Plenty. I turisti in cerca d’avventura si avvicinano al vulcano con caschi di sicurezza e maschere antigas. Il vulcano, immerso per il 70%, è il più attivo dell’arcipelago neozelandese.

Sempre secondo fonti ufficiali, vi sono ancora diversi dispersi. Per il momento “è troppo pericoloso” avviare delle operazioni di soccorso nella zona, ha affermato la stessa fonte di polizia. La premier Jacinda Arden ha affermato, in una conferenza stampa, che di “alcuni dei turisti che si trovavano nella zona si sarebbero perse le tracce”.

La polizia locale ha confermato verso le 10 (ora svizzera) che le vittime del vulcano sono cinque ma il bilancio non è definitivo. Al momento dell'eruzione del vulcano sull'isola si trovavano una cinquantina di escursionisti. 23 persone sono state messe in salvo dalla polizia. L'esercito partecipa con gli elicotteri alle operazioni di soccorso.

Il vulcano White Island in Nuova Zelanda ha eruttato improvvisamente cogliendo impreparati una cinquantina di turisti che in quel momento si trovavano sull'isolotto situato nella Baia dell'Abbondanza a est di Auckland.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Eruzione vulcanica in Nuova Zelanda 09 dicembre 2019 - 13:15 Il vulcano White Island in Nuova Zelanda ha eruttato improvvisamente cogliendo impreparati una cinquantina di turisti che in quel momento si trovavano sull'isolotto situato nella Baia dell'Abbondanza a est di Auckland. La polizia locale ha confermato verso le 10 (ora svizzera) che le vittime del vulcano sono cinque ma il bilancio non è definitivo. Al momento dell'eruzione del vulcano sull'isola si trovavano una cinquantina di escursionisti. 23 persone sono state messe in salvo dalla polizia. L'esercito partecipa con gli elicotteri alle operazioni di soccorso. Le cinque vittime, secondo il vice capo della polizia neozelandese, sarebbero di diverse nazionalità. Altre 18 persone hanno riportato ustioni di varie entità. Due sono in condizioni gravi. Sempre secondo fonti ufficiali, vi sono ancora diversi dispersi. Per il momento “è troppo pericoloso” avviare delle operazioni di soccorso nella zona, ha affermato la stessa fonte di polizia. La premier Jacinda Arden ha affermato, in una conferenza stampa, che di “alcuni dei turisti che si trovavano nella zona si sarebbero perse le tracce”. White Island si trova a una cinquantina di chilometri al largo della baia turistica di Plenty. I turisti in cerca d’avventura si avvicinano al vulcano con caschi di sicurezza e maschere antigas. Il vulcano, immerso per il 70%, è il più attivo dell’arcipelago neozelandese. Altri dettagli nel servizio del Tg.