Una cellula di crisi è pronta ad intervenire, ha precisato Manuel Bessler, capo del Corpo svizzero di aiuti umanitari, ai microfoni della RTS. Fino a 20 persone potrebbero partire già oggi, lunedì, alla volta dell’Indonesia per partecipare alla fase di ricostruzione, soprattutto per quanto riguarda il ripristino dell’acqua potabile, la costruzione di alloggi e il sostegno medico.

Decine di organizzazioni non governative sono già sul posto. L’Unione europea ha inoltre sbloccato 1,5 milioni di euro per aiuti umanitari, mentre la Svizzera si è già detta disponibile sabato a prestare assistenza, ma Jakarta non ha per il momento dato seguito alla proposta di Berna.

Per il paese si sta infatti rivelando molto difficile garantire gli aiuti di prima necessità nelle zone colpite dalle calamità. I soccorritori faticano a raggiungere le aree più colpite dove, secondo l’agenzia per la gestione delle catastrofi naturali, centinaia di persone sono ancora intrappolate sotto i detriti degli edifici crollati a causa del sisma.

Il Governo indonesiano ha chiesto aiuto lunedì alla comunità internazionale, in seguito al terremoto e al conseguente tsunami che hanno devastato l’Isola di Sulawesi, provocando finora la morte di oltre 800 persone (832, secondo l’ultimo bilancio ufficiale, non ancora definitivo dati i numerosi feriti e dispersi, e oltre 1'200 secondo le cifre delle ONG).

