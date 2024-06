La Cina nuova potenza nella corsa allo spazio

La missione lunare cinese Chang'e-6, è tornata sulla Terra: ha raccolto i primi campioni dal lato più nascosto della Luna, la famosa "dark side of the moon". Si tratta di una prima mondiale nell'esplorazione spaziale, e di una vittoria contro i rivali statunitensi nel dominio spaziale. "Un altro risultato fondamentale negli sforzi del Paese per costruire una potenza spaziale, scientifica e tecnologica": così si è espresso il presidente Xi Jinping. La capsula della sonda lunare cinese, che trasportava i primi campioni al mondo provenienti dal lato nascosto della Luna, è atterrata martedì a Siziwang Banner, nella Mongolia interna.