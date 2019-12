È emergenza incendi in Australia. Per il settimo giorno consecutivo il Nuovo Galles del Sud -lo Stato più popoloso, di cui Sydney è la capitale- ha dichiarato l'allerta: sono almeno 100 i roghi che i vigili del fuoco stanno cercando di domare. Intanto, nel Paese è stata registrata la temperatura media più alta di sempre: 41,9 gradi centigradi.

Australia, centinaia di incendi nel giorno più caldo 19 dicembre 2019 - 21:50 È emergenza incendi in Australia. Per il settimo giorno consecutivo il Nuovo Galles del Sud -lo Stato più popoloso, di cui Sydney è la capitale- ha dichiarato l'allerta: sono almeno 100 i roghi che i vigili del fuoco stanno cercando di domare. Intanto, nel Paese è stata registrata la temperatura media più alta di sempre: 41,9 gradi centigradi. La prima ministra del Nuovo Galles del Sud Gladys Berejiklian, che ha dichiarato lo stato di emergenza di sette giorni, ha parlato di "condizioni meteorologiche catastrofiche". Nello Stato, almeno 40 case sono bruciate nelle ultime ore e 800 sono state distrutte dalle fiamme da quando è iniziata la stagione degli incendi. Nel tardo pomeriggio di giovedì erano 106 i roghi ancora attivi nel Nuovo Galles del Sud e 2'500 i pompieri impegnati a cercare di domarli. Da settimane, centinaia di incendi affliggono l'Australia causando nuvole di fumo tossico che stanno soffocando Sydney, la più grande città del Paese. Metà dei roghi non sono ancora sotto controllo. A livello nazionale, ha reso noto l'Ufficio meteorologico australiano, sono state registrate giovedì sia la temperatura media più alta di sempre (41,9°C) sia quella più alta mai rilevata a dicembre: 49,8 gradi a Eucla, Australia occidentale. Il record precedente, 49,5 gradi nel Queensland, era del 1972.