Il rapporto, in sostanza, elenca diversi contatti tra la Russia e i membri della campagna elettorale dell'attuale inquilino della Casa Bianca, ma non presenta prove di accordi illeciti.

In maggio, Mueller aveva dichiarato: "Non siamo riusciti a determinare se Trump abbia commesso reati. E se fossimo stati convinti che il presidente non abbia compiuto reati lo avremmo detto".

A fine maggio, aveva precisato che Trump non è esente da ogni sospetto, ma che solo il Congresso ha la facoltà di perseguire un presidente in carica.

Russiagate, Mueller testimone al Congresso 26 giugno 2019 - 13:55