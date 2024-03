Sparatoria a Mosca, numerosi morti e decine di feriti

Almeno 12 persone sono state uccise e 35 sono rimaste ferite in una sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall a Mosca, riferisce il sito di notizie russo Baza. Diverse persone (tre per alcune fonti, quattro per altre) in tuta mimetica hanno aperto il fuoco, indica dal canto suo l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo cui nell'edificio è scoppiato un incendio. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori avanzare nella sala e sparare a sangue freddo su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale. Sul posto sono state inviate oltre cinquanta ambulanze, ha comunicato il ministero della sanità russo, come riporta Tass. Il Ministero degli esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera "un sanguinoso attacco terroristico". Il 7 marzo scorso l'ambasciata degli USA a Mosca aveva avvertito di possibili attacchi terroristici entro 48 ore, specie in luoghi affollati in occasione di concerti.