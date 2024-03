Salvini crea fibrillazioni nella maggioranza

Mentre la maggior parte dei leader occidentali ha contestato le elezioni in Russia, in Italia il leader leghista Matteo Salvini ha usato parole diverse ("Quando un popolo vota ha sempre ragione"), creando un certo imbarazzo nel Governo. Meloni ha parlato in Senato di maggioranza coesa in politica estera, ma le distanze sono destinate a protrarsi nei prossimi mesi, almeno fino alle elezioni europee di giugno.