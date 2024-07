Sabotate in Francia le reti in fibra ottica

La polizia francese ha reso noto che le reti in fibra ottica di diversi operatori in sei dipartimenti sono state sabotate. Parigi non è stata attaccata. Un "sabotaggio notturno" ai danni delle reti in fibra ottica di diversi operatori francesi è stato commesso nella notte di domenica in 6 dipartimenti, hanno dichiarato fonti di polizia. Parigi, cuore dei Giochi Olimpici, non è stata colpita, ha spiegato la stessa fonte, aggiungendo che i dipartimenti interessati sono Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Hérault, Meuse e Drôme. Queste azioni arrivano pochi giorni dopo il sabotaggio di diverse linee ferroviarie ad alta velocità che ha causato il caos nelle stazioni venerdì mattina, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici.