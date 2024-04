Sì del Parlamento europeo al nuovo patto su migrazione e asilo

L'Eurocamera ha dato mercoledì il via libera finale all'insieme dei testi che costituiscono il nuovo Patto di migrazione e asilo. Tutti gli atti legislativi che compongono le nuove norme hanno superato il test dell'Aula. All'approvazione del Parlamento europeo dovrà ora seguire l'OK definitivo del Consiglio europeo composto dai 27 Stati membri. Per l'approvazione servirà la maggioranza qualificata dei Paesi membri. I testi più in bilico erano i primi due finiti in votazione: la nuova procedura di asilo e la gestione delle crisi migratorie, che permette agli Stati membri, previo placet della Commissione, di mettere in campo misure più severe in caso di crisi dei flussi.