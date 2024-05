Sì all’uso di armi americane e tedesche per colpire la Russia

Come gli Stati Uniti giovedì e altri Paesi in precedenza, anche la Germania ha accordato venerdì il permesso all’Ucraina di utilizzare le armi da lei fornite per colpire il territorio russo. Il via libera di Biden per le armi statunitensi riguarda unicamente la zona di confine. Resta vietato il ricorso ad esse per colpire in profondità il territorio russo. Questa decisione ha segnato un’inversione di rotta da parte del presidente degli Stati Uniti. Fino ad ora Biden si era fermamente rifiutato di permettere a Kiev di utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti in Russia.