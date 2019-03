In mattinata, durante l'ora delle domande ai Comuni, il leader laburista Jeremy Corbyn aveva rilanciato in un botta e risposta con Theresa May il suo piano B, invitando la premier a convergere sulla proposta di lasciare il Regno Unito nell'unione doganale e "allineata" al mercato unico.

Il secondo, respinto, è stato invece presentato da conservatori pro e contro il divorzio e prevedeva un no-deal "gestito", con l'impegno unilaterale britannico a mantenere lo status quo nelle relazioni con l'UE, per una transizione estesa fino al dicembre 2021 in attesa di un accordo finale.

Il primo, approvato, è stato promosso trasversalmente da deputati conservatori moderati e laburisti ed esclude un'uscita del Regno Unito dall'UE in alcuna circostanza e in qualunque momento "senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future" ratificate.

Prima dello scrutinio della mozione 'no deal sì o no', presentata dal governo dopo la seconda bocciatura martedì dell'accordo sulla Brexit patrocinato dalla premier Theresa May, sono stati ammessi al voto della Camera due emendamenti.

Per chi non dispone dell'app online e di un sistema operativo android, i moduli cartacei per chiedere al ministero dell'interno il riconoscimento dello statuto speciale saranno disponibili da fine marzo.

Il Parlamento europeo ha varato mercoledì una serie di misure temporanee per garantire il minor disagio possibile a cittadini e imprese in alcuni ambiti: Erasmus, trasporti aerei, stradali e ferroviari, pesca, tutele sociali.

La Camera dei Comuni ha bocciato mercoledì l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo che regoli la separazione e i rapporti futuri tra le parti. La mozione, radicalizzata da un emendamento, esclude il 'no deal' in qualunque circostanza.

Durante l'ora delle domande, la premier conservatrice May aveva risposto picche al leader laburista Corbyn e al suo 'piano B' per una Brexit "morbida".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Westminster boccia la Brexit senza accordo 13 marzo 2019 - 21:10 La Camera dei Comuni ha bocciato mercoledì l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo che regoli la separazione e i rapporti futuri tra le parti. La mozione, radicalizzata da un emendamento, esclude il 'no deal' in qualunque circostanza. Nell'incertezza, l'UE ha comunque accelerato i preparativi per affrontare lo scenario di un divorzio traumatico. Il Parlamento europeo ha varato mercoledì una serie di misure temporanee per garantire il minor disagio possibile a cittadini e imprese in alcuni ambiti: Erasmus, trasporti aerei, stradali e ferroviari, pesca, tutele sociali. Statuto per i cittadini UE residenti Londra, intanto, concretizza il suo impegno a garantire i diritti attuali a tutti i cittadini UE già residenti e registrati nel Regno Unito. Per chi non dispone dell'app online e di un sistema operativo android, i moduli cartacei per chiedere al ministero dell'interno il riconoscimento dello statuto speciale saranno disponibili da fine marzo. Due emendamenti al voto Prima dello scrutinio della mozione 'no deal sì o no', presentata dal governo dopo la seconda bocciatura martedì dell'accordo sulla Brexit patrocinato dalla premier Theresa May, sono stati ammessi al voto della Camera due emendamenti. Il primo, approvato, è stato promosso trasversalmente da deputati conservatori moderati e laburisti ed esclude un'uscita del Regno Unito dall'UE in alcuna circostanza e in qualunque momento "senza un accordo di recesso e una cornice sulle relazioni future" ratificate. Il secondo, respinto, è stato invece presentato da conservatori pro e contro il divorzio e prevedeva un no-deal "gestito", con l'impegno unilaterale britannico a mantenere lo status quo nelle relazioni con l'UE, per una transizione estesa fino al dicembre 2021 in attesa di un accordo finale. Escluso il piano B laburista In mattinata, durante l'ora delle domande ai Comuni, il leader laburista Jeremy Corbyn aveva rilanciato in un botta e risposta con Theresa May il suo piano B, invitando la premier a convergere sulla proposta di lasciare il Regno Unito nell'unione doganale e "allineata" al mercato unico. May ha risposto picche, ricordando che pure il piano di Corbyn è stato bocciato dalla Camera e dicendosi certa che il popolo britannico voglia uscire dall'UE e anche dal mercato unico, garantendo al Regno la libertà di negoziare accordi di libero scambio con Stati terzi.