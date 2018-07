Tutti sono dunque in vita e relativamente in buona salute se si considera il tempo che hanno passato nei cunicoli.

In un video diventato subito virale una volta postato in rete, si sente il soccorritore domandare: "Quanti siete?" "Siamo in tredici", è la risposta. "Tredici? È fantastico!", esclama il soccorritore.

Negli ultimi giorni le notizie riguardo ai 13 dispersi si facevano sempre più pessimistiche. Nonostante l'enorme mobilitazione di soccorsi, per nove giorni di loro non si è riusciti a trovare alcuna traccia.

Potrebbero volerci anche dei mesi per riportare in superficie il gruppo di 12 ragazzini ritrovati vivi con il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia dopo nove giorni senza contatti con l'esterno.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Thailandia, forse mesi prima di rivedere il sole 03 luglio 2018 - 13:53 Potrebbero volerci anche dei mesi per riportare in superficie il gruppo di 12 ragazzini ritrovati vivi con il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia dopo nove giorni senza contatti con l'esterno. Negli ultimi giorni le notizie riguardo ai 13 dispersi si facevano sempre più pessimistiche. Nonostante l'enorme mobilitazione di soccorsi, per nove giorni di loro non si è riusciti a trovare alcuna traccia. Quando ormai le speranze di ritrovarli ancora in vita sembravano ormai svanite, due soccorritori volontari britannici li hanno localizzati. In un video diventato subito virale una volta postato in rete, si sente il soccorritore domandare: "Quanti siete?" "Siamo in tredici", è la risposta. "Tredici? È fantastico!", esclama il soccorritore. Tutti sono dunque in vita e relativamente in buona salute se si considera il tempo che hanno passato nei cunicoli. Tempi lunghi La loro disavventura potrebbe tuttavia durare ancora a lungo, anche dei mesi. Lo ha annunciato martedì l'esercito di Bangkok, mentre i tentativi di svuotare l'acqua dalla grotta Tham Luang con enormi pompe installate dai soccorritori hanno solo un limitato successo. Secondo un portavoce, i ragazzi - tutti tra gli 11 e i 16 anni - dovranno essere addestrati alle immersioni durante tutta la stagione delle piogge, che termina a novembre, e attendere che il rischio di precipitazioni scenda. Una sfida difficile nelle loro condizioni. Bisognerà prima di tutto rimetterli in forze. Nel frattempo saranno nutriti e assistiti senza interruzioni, anche psicologicamente. Numerosi medici si sono già detti disponibili a trascorrere periodi con loro nel punto rialzato dove hanno trovato rifugio dall'acqua poco dopo il loro ingresso lo scorso 23 giugno.