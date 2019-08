Diritto d'autore

Esplode un'autocisterna, più di 60 morti in Tanzania 10 agosto 2019 - 16:36 Strage in Tanzania: almeno 62 persone che cercavano di raccogliere il carburante da un'autocisterna nei pressi della cittadina di Morogoro sono rimaste uccise dall'esplosione del combustibile. Lo riferisce la Bbc. Si teme che il bilancio possa aumentare: molti dei 70 feriti hanno subito gravi ustioni, afferma la polizia. L'autocisterna aveva avuto un incidente schiantandosi contro alcuni alberi. Tra le vittime "ci sono molti autisti di moto-taxi", accorsi sul posto per raccogliere il carburante dell'autocisterna, ma anche diversi passanti. La città di Morogoro, dove è avvenuta la tragedia, si trova su una delle principali arterie di collegamento con il porto di Dar es Salaam e di rifornimento di carburante.