L'alpinismo è un bene dell'umanità 12 dicembre 2019 - 14:55 L'alpinismo è stato iscritto mercoledì dall'Organizzazione dell'Onu per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Lo ha annunciato l'Ufficio federale della cultura (UFC). La candidatura era stata presentata congiuntamente da Svizzera, Francia e Italia. Depositata ufficialmente nel marzo 2018, è stata accolta dal Comitato intergovernativo riunitosi a Bogotà (Colombia), che si è complimentato con i tre Paesi per aver preparato un dossier multinazionale di alta qualità. La candidatura -curata da club alpini, associazioni di guide e comuni di montagna, con la collaborazione scientifica dell'Università di Ginevra- è stata motivata con il fatto che l'alpinismo è "un'arte fatta di conoscenze sulla sua storia e sui valori di cui è portatrice, ma anche di abilità, come la padronanza delle tecniche di arrampicata e di ancoraggio o l'utilizzo dell'attrezzatura". La cultura dell'alpinismo, sottolinea l'UFC, si basa inoltre su un'estetica (la bellezza degli itinerari e quella dei movimenti) "ed esprime dei principi etici: impegno di ciascuno, economia dei mezzi, assunzione dei rischi calcolata e dovere reciproco di aiuto e soccorso". Poggia infine"su forme di socialità condivise": l'atmosfera dei rifugi, dove ci si scambia le esperienze, e lo "spirito di cordata", che impone ai compagni di risalita comprensione reciproca e una costante condivisione delle responsabilità. "Questa pratica è avulsa da qualsiasi spirito di competizione strutturata". Per la Svizzera, la candidatura in collaborazione con altri Paesi non è una novità. Una di esse è ancora pendente: nel marzo 2019, Svizzera e Francia hanno avanzato insieme quella della meccanica degli orologi. La decisione è attesa per il prossimo anno.