"Il dirottamento del processo" avvenuto per il voto all'Europarlamento "solleva domande fondamentali su come piattaforme dominanti e operatori in teoria neutrali abusino della loro posizione", e questo "sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e controllo soprattutto con attori che hanno un enorme potere di influenzare la pubblica opinione e non si vergognano di farlo". È stata invece la dura denuncia l'associazione europea dei musicisti indipendenti Impala, pur dicendosi "fiduciosa che a settembre il Parlamento europeo raggiungerà una conclusione e assicurerà un internet equo e sostenibile".

Gli interessi in gioco sono molti: quelli miliardari dei giganti del web, da Google a Facebook, ma anche la remunerazione di chi, dai giornalisti agli artisti, lavora per produrre molti di quei contenuti che riempiono il web.

La Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo ha votato contro l'avvio dei negoziati fra Parlamento, Consiglio e Commissione UE sulla proposta di direttiva per la riforma del copyright, che verrà riesaminata e votata nuovamente in settembre. In seguito alla decisione la pagina italiana di Wikipedia, che si opponeva alle nuove misure, è tornata in chiaro.

