Otto persone ferite dai tori a Pamplona

Al secondo giorno degli encierros di San Fermín, la corsa dei tori per le strade del centro storico di Pamplona ha registrato il primo incidente serio: un uomo è stato incornato all’altezza dell’ascella. Le sue condizioni non sono state rese note, ma è stato ricoverato in ospedale. Altri sei corridori sono rimasti feriti in maniera più leggera, riportando contusioni ed ematomi.

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj con RSI

Contenuto esterno