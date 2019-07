Intanto Roselló, dicendosi cosciente del malessere della popolazione, ha dichiarato in un videomessaggio su Facebook di "aver riconosciuto i suoi errori e di aver chiesto perdono". Aggiungendo che l'anno prossimo, non si candiderà alle elezioni e che già sta rinunciando alla presidenza del suo partito, nel frattempo lavorerà con responsabilità per il popolo fino a che non si concluda il suo mandato.

I portoricani chiedono le dimissioni del governatore 23 luglio 2019 - 18:51 Migliaia di persone sono scese in strada da una decina di giorni a Porto Rico per chiedere le dimissioni del governatore Ricardo Roselló Si tratta di un gesto senza precedenti nella storia dell'isola. Fra i manifestanti anche il cantante Ricky Martin e il rapper Daddy Yankee. Una richiesta scatenata dalla diffusione di messaggi dal contenuto omofobo e sessista, scambiati con i suoi collaboratori più stretti su Telegram, nei quali il governatore derideva elettori e perfino le vittime dell'uragano Maria; mentre accuse di corruzione vengono contestate contro la sua amministrazione. La folla oceanica di manifestanti, oltre ad aver bloccato l'autostrada e la capitale San Juan, è riuscita a costringere due navi da crociera a cancellare il loro stop all'isola dei Caraibi, infliggendo un duro colpo all'economia. La polizia inoltre, lunedì notte, è dovuta intervenire con gas lacrimogeni per sgomberare la moltitudine di manifestanti che si era istallata davanti a La Fortaleza, attuale residenza ufficiale di Roselló. Intanto Roselló, dicendosi cosciente del malessere della popolazione, ha dichiarato in un videomessaggio su Facebook di "aver riconosciuto i suoi errori e di aver chiesto perdono". Aggiungendo che l'anno prossimo, non si candiderà alle elezioni e che già sta rinunciando alla presidenza del suo partito, nel frattempo lavorerà con responsabilità per il popolo fino a che non si concluda il suo mandato.