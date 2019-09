Alcuni dettagli della trascrizione pubblicata da Sabah si trovavano già in un rapporto delle Nazioni Unite sull'uccisione di Khashoggi che era stato rilasciato a giugno. In esso si legge che l'Arabia Saudita è responsabile dell'uccisione e che il ruolo nella vicenda del principe ereditario Mohammed bin Salman dovrebbe essere esaminato. Il 33enne nega qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio.

Le registrazioni sono state pubblicate mercoledì dal quotidiano turco Daily Sabah, molto vicino al presidente Recep Tayyip Erdogan. Nella conversazione emergono tra l'altro i tentativi di indurre il reporter a tornare in Arabia Saudita e di obbligarlo a inviare un messaggio al figlio per dirgli di non preoccuparsi di una sua eventuale assenza.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pubblicate le registrazioni delle ultime parole di Khashoggi 11 settembre 2019 - 13:25 Prima di essere ucciso nel consolato saudita a Istanbul, il giornalista Jamal Khashoggi chiese ai suoi aguzzini di non tappargli la bocca perché temeva di soffocare visto che soffriva d'asma. Lo si apprende da alcune inedite trascrizioni delle registrazioni audio dei momenti del delitto avvenuto il 2 ottobre scorso. Le registrazioni sono state pubblicate mercoledì dal quotidiano turco Daily Sabah, molto vicino al presidente Recep Tayyip Erdogan. Nella conversazione emergono tra l'altro i tentativi di indurre il reporter a tornare in Arabia Saudita e di obbligarlo a inviare un messaggio al figlio per dirgli di non preoccuparsi di una sua eventuale assenza. Alcuni dettagli della trascrizione pubblicata da Sabah si trovavano già in un rapporto delle Nazioni Unite sull'uccisione di Khashoggi che era stato rilasciato a giugno. In esso si legge che l'Arabia Saudita è responsabile dell'uccisione e che il ruolo nella vicenda del principe ereditario Mohammed bin Salman dovrebbe essere esaminato. Il 33enne nega qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio. L'Arabia Saudita aveva inizialmente offerto molteplici e divergenti spiegazioni sull'accaduto. Con l'aumento della pressione internazionale, il regno ha infine ripiegato sulla spiegazione che il reporter sia stato ucciso in una rissa all'interno del loro consolato da parte di personale "disertore". Riad ha messo 11 persone sotto processo. I resti di Khashoggi non sono mai stati trovati.