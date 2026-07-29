Oggi in Svizzera

L’istinto protegge i cerbiatti dai predatori, ma non dalle falciatrici. Volontari e volontarie puntano ora sui droni per salvare i piccoli animali e annunciano un record incoraggiante.

Tra aprile e giugno del 2026, 800 squadre hanno salvato 7’590 cerbiatti dalla morte o da gravi mutilazioni, il numero più alto mai registrato. Secondo l’associazione Salvataggio Caprioletto, i volontari e le volontarie hanno perlustrato 73’000 ettari, una superficie pari a circa metà del canton Argovia. Questo importante successo è dovuto soprattutto ai corsi di formazione di numerosi nuovi piloti e pilote di droni.

Il problema è il cosiddetto riflesso di immobilizzazione: quando avvertono un pericolo, i cerbiatti non fuggono, ma rimangono accovacciati e immobili nell’erba. Questo li rende invisibili a chi si trova alla guida di una falciatrice. Sebbene le statistiche ufficiali riportino circa 1’500 animali uccisi ogni anno, secondo specialiste e specialisti citati da SRF il numero reale sarebbe molto più elevato.

Paradossalmente, anche il clima ha contribuito al successo: l’aprile secco del 2026 ha consentito uno sfalcio precoce, prima della nascita di molti cerbiatti. Di conseguenza, all’inizio della stagione sono stati necessari meno interventi, favorendo il bilancio positivo di quest’estate.